Погода на выходные: в Украине пройдут дожди, местами со снегом
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных на юге Украины температура поднимется до +13°, во многих регионах пройдут дожди.
В столице на выходных ожидается дождь. В субботу температура воздуха ночью +1°, днем +7°. В воскресенье 0°...+6°.
Во Львове завтра ливень, ночью +2°, днем +7°. В воскресенье без осадков, +1°...+6°.
В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +9° (карта)
Жителям Луцка синоптики обещают на выходных осадки. Температура воздуха в субботу ночью +2°, днем +8°. В воскресенье ночью +2°, днем +7°.
В Виннице в субботу ливень, температура воздуха +1°...+8°. В воскресенье до +7°, без осадков.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность, температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье без осадков, температура +2°...+10°.
В Харькове в субботу ожидается снег, температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье -2°...+6°, ливень.
В Днепре в субботу дождь. Температура ночью +2°, днем +7°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +2°...+6°.
В Симферополе завтра пасмурно, +3°...+9°. В воскресенье +1°...+8°, малооблачно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью --2°, днем +5°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +6°.
В Краматорске в субботу пройдет снег, температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье температура поднимется до +5°, дождь.
В Северодонецке завтра снег, температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье +2°...+4°, пройдет дождь.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +2°. В воскресенье ожидается снег, ночью -1°, днем +1°.
В Моршине на Львовщине в субботу ливень, ночью +7°, днем +8°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +4°, днем до +6°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +8°. В воскресенье температура днем +6°, ожидается дождь.
В Сваляве завтра дождь, +5°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +2° …+6°.
В Киеве выпал первый снег (фото)
В Затоке в субботу небольшая облачность, днем до +12°, в воскресенье солнечно, температура +8° …+10°.
В Бердянске в субботу пасмурно, температура до +5°. В воскресенье температура до +7°, облачно с прояснениями.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°