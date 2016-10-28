Погода на выходные: в Украине пройдут дожди, местами со снегом

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных на юге Украины температура поднимется до +13°, во многих регионах пройдут дожди.

На выходных в Украине местами пройдут дожди и снег / УНИАН

В столице на выходных ожидается дождь. В субботу температура воздуха ночью +1°, днем +7°. В воскресенье 0°...+6°.

Во Львове завтра ливень, ночью +2°, днем +7°. В воскресенье без осадков, +1°...+6°.

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Жителям Луцка синоптики обещают на выходных осадки. Температура воздуха в субботу ночью +2°, днем +8°. В воскресенье ночью +2°, днем +7°.

В Виннице в субботу ливень, температура воздуха +1°...+8°. В воскресенье до +7°, без осадков.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность, температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье без осадков, температура +2°...+10°.

В Харькове в субботу ожидается снег, температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье -2°...+6°, ливень.

Прогноз на 29 октября / УНИАН

Прогноз на 30 октября / УНИАН

В Днепре в субботу дождь. Температура ночью +2°, днем +7°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +2°...+6°.

В Симферополе завтра пасмурно, +3°...+9°. В воскресенье +1°...+8°, малооблачно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью --2°, днем +5°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +6°.

В Краматорске в субботу пройдет снег, температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье температура поднимется до +5°, дождь.

В Северодонецке завтра снег, температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье +2°...+4°, пройдет дождь.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +2°. В воскресенье ожидается снег, ночью -1°, днем +1°.

В Моршине на Львовщине в субботу ливень, ночью +7°, днем +8°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +4°, днем до +6°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +8°. В воскресенье температура днем +6°, ожидается дождь.

В Сваляве завтра дождь, +5°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +2° …+6°.

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В Затоке в субботу небольшая облачность, днем до +12°, в воскресенье солнечно, температура +8° …+10°.

В Бердянске в субботу пасмурно, температура до +5°. В воскресенье температура до +7°, облачно с прояснениями.

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