Власти Италии обещают отстроить разрушенные в результате землетрясения города

11:37, 28 октября 2016
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Правительство Италии выделит из бюджета 40 миллионов евро для ликвидации последствий землетрясения, которое произошло вечером 26 октября.

Последствия землетрясения в Италии / REUTERS
Последствия землетрясения в Италии / REUTERS

Об этом сообщает Euronews.

"Мы можем понести потери, но не должны сдаваться. Трудно себе представить, как люди будут жить в палатках зимой. Итак, наша настоящая цель - это не палаточные городки. Через несколько дней станет понятно, как мы будем продвигаться дальше", - сказал премьер-министр Италии Маттео Ренци.

У берегов Чили произошло землетрясение

Эпицентр ночных землетрясений находился в центральной части Италии. Вследствие него тысячи людей потеряли свои дома.

Спасательные службы обеспечивают людей продовольствием. Многие из тех, кто оказался без крыши над головой, говорят, что не хотят покидать город.

Ренци обещает отстроить уничтоженные городка в рамках проекта Casa Italia. Он также призвал итальянцев и европейцев понять, что страна нуждается в глубоких, структурных реформах в строительной отрасли.

Как утверждают специалисты, это землетрясение - отголосок того, которое произошло в Италии в августе и унесло 300 жизней.

Напомним, в результате землетрясения в Италии несколько тысяч людей остались без жилья.

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