Ураган "Сеймур" в Тихом океане начал ослабевать

10:31, 28 октября 2016
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Ураган "Сеймур" в Тихом океане, который достиг 4 категории, начал стремительно ослабевать.

Ураган "Сеймур" / NASA
Ураган "Сеймур" / NASA

Об этом сообщает The Weather Channel.

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Ожидается, что в пятницу, 28 октября, ураган ослабнет до минимума. Учитывая это, "Сеймур" не успеет дойти до суши и не представляет угрозы.

Однако местами на западе США из-за урагана могут пройти дожди.

Напомним, в результате урагана "Мэттью" в США погибли 43 человека, 26 из них - в Северной Каролине.

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