Вечером 27 октября у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9.

У берегов Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Подземные толчки были зафиксированы 27 октября в 23:32 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 86 км на юго-запад от города Сан-Антонио. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,8 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, несколько тысяч человек остались без жилья после землетрясения, которое произошло вечером 26 октября в Италии.