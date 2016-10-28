В Киеве сегодня без осадков, днем до +6°

08:30, 28 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 октября, в столице днем до +6°, без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +12°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:42, а зайдет в 17:39.

Как сообщал УНИАН, 28 октября в Украине без осадков, на западе днем до +9°. 

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