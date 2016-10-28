В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +9° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 28 октября в Украине без осадков, на западе днем до +9°.
В столице сегодня пасмурно, днем +6°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.
На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +12°
Во Львове 28 октября без осадков, температура воздуха днем +8°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +8°. Ветер юго-восточный, до 3.0 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу переменная облачность. Температура +5°. Ветер юго-восточный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +7°, ветер восточный и северо-восточный, до 6.4 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +3°, ветер восточный, легкий.
В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +7°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.5 м/с.
В Днепре малооблачно. Температура воздуха +4°. Ветер восточный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +5°. Ветер восточный, до 7.5 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, днем +4°. Ветер переменный, легкий.
В Киеве выпал первый снег (фото)
В Северодонецке солнечно, температура днем +3°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°