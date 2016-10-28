В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +9° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 28 октября в Украине без осадков, на западе днем до +9°.

В Украине сегодня без осадков / sunny7.ua

В столице сегодня пасмурно, днем +6°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

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Во Львове 28 октября без осадков, температура воздуха днем +8°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +8°. Ветер юго-восточный, до 3.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу переменная облачность. Температура +5°. Ветер юго-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +7°, ветер восточный и северо-восточный, до 6.4 м/с.

На западе до +9° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +3°, ветер восточный, легкий.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +7°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.5 м/с.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +4°. Ветер восточный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +5°. Ветер восточный, до 7.5 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, днем +4°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке солнечно, температура днем +3°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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