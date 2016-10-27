В Киеве завтра без осадков, днем до +7°

19:00, 27 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 октября, в столице без осадков, температура воздуха днем +7°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +3°.

На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +12°

Ветер переменный, до 3.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:42, а зайдет в 17:39.

Как сообщал УНИАН, 28 октября в Украине без осадков, на западе до +9°.

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