В Киеве завтра без осадков, днем до +7°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 октября, в столице без осадков, температура воздуха днем +7°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +3°.

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Ветер переменный, до 3.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:42, а зайдет в 17:39.

Как сообщал УНИАН, 28 октября в Украине без осадков, на западе до +9°.

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