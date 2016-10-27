В Украине завтра без осадков, на западе до +9° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 28 октября в Украине без осадков, на западе до +9°.
В Киеве завтра без осадков, ночью +2°, днем +7°. Ветер южный и юго-западный, до 3.9 м/с.
Во Львове 28 октября переменная облачность, ночью +5°, днем +8°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.
На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +12°
В Луцке завтра облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +5°, днем +8°. Ветер южный и юго-западный, до 6.1 м/с.
В Виннице в пятницу без осадков. Температура ночью +1°, днем +5°. Ветер северный и юго-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью 0°, днем +6°, ветер северный и западный, слабый.
В Харькове в пятницу без осдаков, температура ночью -2°, днем +3°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью -4°, днем +6°. Ветер переменный, до 1.9 м/с.
В Симферополе малооблачно. Температура ночью +3°, днем +9°. Ветер и северо-восточный, умеренный.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью -3°, днем +7°. Ветер северо-восточный, до 5.4 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью -4°, днем +5°, ветер северо-восточный и юго-восточный, легкий.
В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -3°, днем +3°. Ветер переменный, до 1.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°