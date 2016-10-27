В Украине завтра без осадков, на западе до +9° (видеопрогноз)

18:30, 27 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 28 октября в Украине без осадков, на западе до +9°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН
В Украине завтра без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью +2°, днем +7°. Ветер южный и юго-западный, до 3.9 м/с.

Во Львове 28 октября переменная облачность, ночью +5°, днем +8°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +12°

В Луцке завтра облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +5°, днем +8°. Ветер южный и юго-западный, до 6.1 м/с.

В Виннице в пятницу без осадков. Температура ночью +1°, днем +5°. Ветер северный и юго-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью 0°, днем +6°, ветер северный и западный, слабый.

В Харькове в пятницу без осдаков, температура ночью -2°, днем +3°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью -4°, днем +6°. Ветер переменный, до 1.9 м/с.

В Симферополе малооблачно. Температура ночью +3°, днем +9°. Ветер и северо-восточный, умеренный.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью -3°, днем +7°. Ветер северо-восточный, до 5.4 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью -4°, днем +5°, ветер северо-восточный и юго-восточный, легкий.

В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -3°, днем +3°. Ветер переменный, до 1.4 м/с.

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