В результате землетрясения в Италии несколько тысяч человек лишились жилья

Несколько тысяч человек остались без жилья после землетрясения, которое произошло вечером 26 октября в Италии.

Последствия землетрясения в Италии / REUTERS

Об этом сообщил представитель национальной службы Гражданской обороны Италии Марке Чезаре Спури, передает "РИА Новости".

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"У нас сейчас примерно две-три тысячи людей остались без крова. И боюсь, очень многие здания, которые были поставлены на учет еще после землетрясения 24 августа, сейчас совершенно непригодны для проживания", - сказал Марке Чезаре Спури.

Он также добавил, что властям необходимо срочно принять решение о дальнейшей судьбе лишившихся крова людей, поскольку из-за приближения зимы их невозможно разместить в палаточных городках.

Напомним, не менее восьми жителей города Фабриано получили травмы в результате землетрясения.