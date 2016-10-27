Жителей Украины предупреждают о тумане 28 октября
В пятницу, 28 октября, во многих регионах Украины ожидается туман.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +10° (карта)
"По прогнозам Укргидрометцентра, 28 октября ночью и утром в западных, северных и местами в центральных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Спасатели просят граждан соблюдать правила безопасного поведения, в частности на автодорогах.
Напомним, сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах без осадков. Теплее всего будет на западе - до +12°.
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