Жителей Украины предупреждают о тумане 28 октября

В пятницу, 28 октября, во многих регионах Украины ожидается туман.

28 октября в Украине ожидается туман / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 28 октября ночью и утром в западных, северных и местами в центральных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Спасатели просят граждан соблюдать правила безопасного поведения, в частности на автодорогах.

Напомним, сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах без осадков. Теплее всего будет на западе - до +12°.