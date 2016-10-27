На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +12°

Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах без осадков. Теплее всего будет на западе - до +12°.

На автодорогах Украины без осадков / rutrassa.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +5°… +7°. Завтра на этом маршруте температура до +7°, облачно с прояснениями.

На трассе Киев - Ужгород в Житомирской области возможны осадки, температура в дороге +5° … +12°. В пятницу на этом маршруте без осадков, температура до +10°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +7°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +7°.

В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +5°. 28 октября на этом направлении без осадков, температура +3°… +7°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня в Житомирской области ожидаются осадки, +4° … +8°. По данному направлению в пятницу переменная облачность, температура до +9°.

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