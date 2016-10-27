На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +12°
Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах без осадков. Теплее всего будет на западе - до +12°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +5°… +7°. Завтра на этом маршруте температура до +7°, облачно с прояснениями.
На трассе Киев - Ужгород в Житомирской области возможны осадки, температура в дороге +5° … +12°. В пятницу на этом маршруте без осадков, температура до +10°.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +10° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +7°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +7°.
В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +5°. 28 октября на этом направлении без осадков, температура +3°… +7°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня в Житомирской области ожидаются осадки, +4° … +8°. По данному направлению в пятницу переменная облачность, температура до +9°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°