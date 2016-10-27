Более 60 подземных толчков произошло в Италии за 10 часов

В течение 10 часов с вечера 26 октября и до утра 27 октября в центре Италии произошло более 60 подземных толчков.

Последствия землетрясения в Италии / REUTERS

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Corriera de la serra.

Магнитуда самых мощных подземных толчков составляла 5,9, 5,4 и 4,6.

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Эпицентры находились в центральных областях Марке и Умбрия, их отголоски ощущались в Риме и других районах страны, вплоть до северных областей Трентино, которые граничат с Австрией и Словенией.

По словам главы Департамента гражданской защиты Италии Фабрицио Курчо, на данный момент погибших нет.

Один пожилой человек, проживавший в зоне стихийного бедствия в городе Толентино, скончался от инфаркта.

Ранее сообщалось, что не менее восьми жителей города Фабриано получили травмы в результате землетрясения.