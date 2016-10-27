Семь человек стали жертвами оползня в Колумбии

11:37, 27 октября 2016
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Не менее семи человек погибли в результате схода оползня в Колумбии, еще 10 пропали без вести.

Сход оползня в Колумбии / Reuters
Сход оползня в Колумбии / Reuters

Об этом сообщила система по предупреждению стихийных бедствий МВД департамента Антиокия.

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По данным властей, тонны земли обрушились с холма на оживленную трассу Богота-Медельин рядом с муниципалитетом Копакабана.

"Обвал земли имеет в длину примерно 200 метров, он перекрыл движение по четырем полосам автомагистрали в обе стороны и повредил линии электропередачи и деревья в этой зоне, ожидается, что дорога будет закрыта несколько дней", - цитирует сообщение ведомства "РИА Новости".

Причиной схода оползня могли стать ливни, которые обрушились на Колумбию в последние недели. Но власти Копакабаны не исключают, что причиной трагедии может быть работа нелегальной каменоломни, расположенный на холме у дороги.

Напомним, в результате схода оползня в муниципалитете Вилья-Нуева (Гватемала) погибли 9 человек, еще четверо получили травмы.

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