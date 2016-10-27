Белорусский Гомель накрыло снегом, погиб один человек

В среду, 26 октября, в Гомельской области (Беларусь) прошел сильный снегопад.

Гомельскую область накрыло снегом / tut.by

Об этом сообщает ctv.by.

Отмечается, что всего за несколько часов в городе выросли первые в этом году сугробы.

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Снег и гололедица ухудшили состояние проезжей части, в результате чего произошло много ДТП.

В частности, в городе Буда-Кошелево перевернулся рейсовый автобус, в аварии погибла женщина.

Напомним, 26 октября в Киеве выпал первый снег.