В результате землетрясения в Италии пострадали восемь человек
Не менее восьми жителей города Фабриано в Италии получили травмы в результате землетрясения.
Об этом сообщил итальянский телеканал TGCom-24, передает ТАСС.
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"Восемь человек получили легкие ранения при обрушения частей одного из зданий", - сообщил мэр Фабриано Джанкарло Саграмола.
Он также добавил, что землетрясение разрушило несколько домов. В городе организовали пункты приема пострадавших.
В четверг, 27 октября, все школы в городе будут закрыты.
В центральной Италии вечером 26 октября было зафиксировано два землетрясения магнитудой 5,4 и 6,1 балла.
Гипоцентр первого землетрясения силой 5,4 балла был расположен на глубине 9,3 километра на территории провинции Мачерата в регионе Марке. Два часа спустя произошел второй толчок, магнитуда которого составила уже 6,1 балла.
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