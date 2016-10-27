В результате землетрясения в Италии пострадали восемь человек

Не менее восьми жителей города Фабриано в Италии получили травмы в результате землетрясения.

Последствия землетрясения в Италии / twitter.com @SBoldrini68

Об этом сообщил итальянский телеканал TGCom-24, передает ТАСС.

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"Восемь человек получили легкие ранения при обрушения частей одного из зданий", - сообщил мэр Фабриано Джанкарло Саграмола.

Он также добавил, что землетрясение разрушило несколько домов. В городе организовали пункты приема пострадавших.

В четверг, 27 октября, все школы в городе будут закрыты.

В центральной Италии вечером 26 октября было зафиксировано два землетрясения магнитудой 5,4 и 6,1 балла.

Гипоцентр первого землетрясения силой 5,4 балла был расположен на глубине 9,3 километра на территории провинции Мачерата в регионе Марке. Два часа спустя произошел второй толчок, магнитуда которого составила уже 6,1 балла.