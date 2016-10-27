Сегодня днем в Киеве до +5°, без осадков

08:30, 27 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 27 октября в столице днем до +5°, без осадков.

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

В Киеве выпал первый снег (фото)

Сегодня солнце в столице взошло в 07:41, а зайдет в 17:41.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 октября, в Украине практически без осадков, на юге днем до +10°.

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