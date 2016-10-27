В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +10° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 октября, в Украине практически без осадков, на юге днем до +10°.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

В столице сегодня пасмурно, днем +5°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

Читайте также В Киеве выпал первый снег (фото)

Во Львове 27 октября без осадков, температура воздуха днем +6°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +7°. Ветер юго-восточный, до 3.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг переменная облачность. Температура +6°. Ветер юго-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +7°, ветер восточный и северо-восточный, до 6.4 м/с.

На юге до +10° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +3°, ветер восточный, легкий.

В Симферополе сегодня пасмурно. Температура днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.5 м/с.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +7°. Ветер восточный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +6°. Ветер восточный, до 7.5 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, днем +4°. Ветер переменный, легкий.

Читайте также В Житомире выпал первый снег (фото, видео)

В Северодонецке солнечно, температура днем +3°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.