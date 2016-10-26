В Италии произошло два землетрясения магнитудой 5,4 и 6,1 балла

В центральной Италии вечером 26 октября зафиксировано два землетрясения магнитудой 5,4 и 6,1 балла.

Иллюстрация / REUTERS

Сообщается об одном пострадавшем в коммуне Виссо, передает Медуза со ссылкой на агентство Ansa.

Гипоцентр первого землетрясения силой 5,4 балла был расположен на глубине 9,3 километра на территории провинции Мачерата в регионе Марке - в нескольких десятках километрах от эпицентра землетрясения, в результате которого в августе 2016 года погибли 298 человек.

Позже, два часа спустя, произошел второй толчок, магнитуда которого составила уже 6,1 балла, говорится в сообщении службы Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр обоих толчков находится в районе коммуны Кастельсантанджело-суль-Нера в регионе Марке.

Власти нескольких соседних городов сообщили об обрушениях нескольких зданий, в том числе старых церквей. Данных о пострадавших пока нет. В результате первого толчка пострадали два человека.

Читайте также Папа Римский посетил разрушенный землетрясением итальянский город Аматриче (фоторепортаж)

В некоторых населенных пунктах отключились электричество и телефонная связь. Есть сведения об обрушениях в коммуне Виссо. Мэр города Аматриче, разрушенного в результате землетрясения в августе 2016 года, также сообщил о новых обрушениях.

Как пишет агентство Ansa, толчки ощущались в Риме, Перудже и других городах, расположенных в соседних регионах.

Как отмечает на своей странице в Facebook глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, землетрясение ощущалось в Риме - тряслалсь мебель и рамы открытых окон.

Читайте также По Украине прокатилось землетрясение, эпицентр которого был в Румынии

Издание Il Fatto Quotidiano пишет, после первого толчка в 19:10 по местному времени были зарегистрированы еще три с магнитудой от 2,5 до 2,8.

После второго толчка, который зафиксирован в 21:18 по местному времени наблюдались несколько толчков силой от 2,6 до 3,9.