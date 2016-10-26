Житомирскую область засыпает мокрым снегом (видео)

19:50, 26 октября 2016
2452

Житомирскую область засыпает мокрым снегом, 11 населенных пунктов остались без света.

Спасатели призывают водителей быть внимательными на скользкой дороге / Фото Алеся Мозирко via Facebook
Спасатели призывают водителей быть внимательными на скользкой дороге / Фото Алеся Мозирко via Facebook

Спасатели призывают водителей быть внимательными на скользкой дороге. Из-за ухудшения погодных условий без электроснабжения остались 11 населенных пунктов Житомирщины.

Больше всего пострадал Малинский район, здесь без света - 9 сел. В поселке Ружин от ветра большая верба упала на газовую трубу. Дерево только погнуло ее, поэтому утечки газа не произошло.

Синоптики прогнозируют на Житомирщине ночью минусовую температуру. И предупреждают о возможной гололедице.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
В Сомали полмиллиона человек пострадали в результате наводнений В Сомали полмиллиона человек пострадали в результате наводнений
В Индии из-за сильных дождей погибли 11 человек В Индии из-за сильных дождей погибли 11 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Киеве сегодня солнечно, температура до +28° В Киеве сегодня солнечно, температура до +28°
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 34 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
47 %
761 мм
5.7 м/с
11 %
Лента новостей