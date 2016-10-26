Житомирскую область засыпает мокрым снегом (видео)

Житомирскую область засыпает мокрым снегом, 11 населенных пунктов остались без света.

Спасатели призывают водителей быть внимательными на скользкой дороге / Фото Алеся Мозирко via Facebook

Спасатели призывают водителей быть внимательными на скользкой дороге. Из-за ухудшения погодных условий без электроснабжения остались 11 населенных пунктов Житомирщины.

Больше всего пострадал Малинский район, здесь без света - 9 сел. В поселке Ружин от ветра большая верба упала на газовую трубу. Дерево только погнуло ее, поэтому утечки газа не произошло.

Синоптики прогнозируют на Житомирщине ночью минусовую температуру. И предупреждают о возможной гололедице.