В Киеве выпал первый снег (фото)

Жители некоторых районов Киева 26 октября сообщили о первый снег.

В Киеве уже выпал первый снег / Фото vk.com/elena_storchak

Снег выпал сразу в нескольких областях - Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской. При этом на Винниччине это не первый снег - там первый снег выпал еще 13 октября.

В Киеве первыми о снеге сообщили жители Нивок и Академгородка.

Зима уже очень близко ❄️#академгородок #домчупаков #первый_снег #осень_октябрь #киев #зима #холод A video posted by Надя Чупак (@nadinzaya) on Oct 26, 2016 at 5:17am PDT

Отметим, первый снег в Украине выпал еще 22 сентября - традиционно в горах Карпатах.