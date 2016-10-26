В Киеве выпал первый снег (фото)

17:52, 26 октября 2016
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Жители некоторых районов Киева 26 октября сообщили о первый снег.

Первый в Киеве снег выпал уже в конце октября / Фото vk.com/elena_storchak
В Киеве уже выпал первый снег / Фото vk.com/elena_storchak

Снег выпал сразу в нескольких областях - Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской. При этом на Винниччине это не первый снег - там первый снег выпал еще 13 октября.

В Киеве первыми о снеге сообщили жители Нивок и Академгородка.

Отметим, первый снег в Украине выпал еще 22 сентября - традиционно в горах Карпатах.

Славутич
Славутич /  © Instagram tanya_duritskaya
Снег в Киеве
Снег в Киеве /  © Vkontakte Киев Столица
Заснеженная Припять 26 октября 2016 года, автор Александр Посталовський
Заснеженная Припять 26 октября 2016 года, автор Александр Посталовський /  © 24tv.ua
Снег в Чернобыле
Снег в Чернобыле /  © Скриншот с трансляции на сайте chnpp.gov.ua
Скриншот с видео из Славутича
Скриншот с видео из Славутича /  © Facebook Алеся Мозырко
Снег на Киевщине
Снег на Киевщине /  © z-pravda.com.ua
Снег на Киевщине
Снег на Киевщине /  © z-pravda.com.ua
Снег на Киевщине
Снег на Киевщине /  © z-pravda.com.ua
Снег на Киевщине
Снег на Киевщине /  © z-pravda.com.ua
Снег в Житомире
Снег в Житомире /  © zhitomir.info
Снег в Житомире
Снег в Житомире /  © zhitomir.info
Снег в Житомире
Снег в Житомире /  © zhitomir.info
Снег в Житомире
Снег в Житомире /  © zhitomir.info
Снег в Житомире
Снег в Житомире /  © zhitomir.info
Снег на Киевщине
Снег на Киевщине /  © Facebook Андрей Киселев
Винница
Винница /  © Instagram aleechka
Чернигов
Чернигов /  © Facebook Нина Кравец
Житомир
Житомир /  © Instagram streamaj

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