В Киеве завтра днем до +4°, без осадков

19:00, 26 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 27 октября в столице без осадков, температура воздуха днем +4°.

УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +3°.

На украинских трассах сегодня пройдут дожди, завтра без осадков

Ветер северный и южный, до 1.8 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:41, а зайдет в 17:41.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 октября, в Украине без осадков, на юге до +7°.

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