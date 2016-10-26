В Украине завтра без осадков, на юге до +9° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 октября, в Украине без осадков, на юге до +9°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью 0°, днем +4°. Ветер северный и южный, до 1.8 м/с.

Во Львове 27 октября переменная облачность, ночью -1°, днем +6°. Ветер переменный, слабый.

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В Луцке завтра облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1°, днем +7°. Ветер переменный, до 1.7 м/с.

В Виннице в четверг без осадков. Температура ночью -1°, днем +6°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +1°, днем +7°, ветер северо-восточный, умеренный.

В Харькове в чевтерг без осдаков, температура ночью -3°, днем +4°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью -3°, днем +6°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.0 м/с.

В Симферополе малооблачно. Температура ночью +3°, днем +9°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью 0°, днем +5°. Ветер восточныйи северо-восточный, до 7.1 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью -4°, днем +5°, ветер восточный, слабый.

В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -4°, днем +4°. Ветер восточный, до 4.0 м/с.

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