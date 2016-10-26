В результате проливных дождей в Индонезии затопило 1,5 тысячи жилых домов
Наводнение, вызванное проливными дождями, затопило 1,5 тысячи жилых домов в провинции Горонтало на севере Индонезии.
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Jakarta Globe.
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Глава информационного центра Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что около 1500 домов были затоплены, уровень воды в ряде районов поднялся до 50-100 см.
По словам Нугрохо, разлив четырех протекающих в Горонтало рек также повредил дороги, мосты и государственные учреждения в пяти районах провинции.
Напомним, в сентябре не менее 27 человек погибли, еще 22 пропали без вести в результате сильных наводнений на индонезийском острове Ява.
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