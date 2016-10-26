В результате проливных дождей в Индонезии затопило 1,5 тысячи жилых домов

16:02, 26 октября 2016
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Наводнение, вызванное проливными дождями, затопило 1,5 тысячи жилых домов в провинции Горонтало на севере Индонезии. 

Reuters
Reuters

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Jakarta Globe.

Число жертв наводнения во Вьетнаме увеличилось до 31

Глава информационного центра Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что около 1500 домов были затоплены, уровень воды в ряде районов поднялся до 50-100 см.

По словам Нугрохо, разлив четырех протекающих в Горонтало рек также повредил дороги, мосты и государственные учреждения в пяти районах провинции.

Напомним, в сентябре не менее 27 человек погибли, еще 22 пропали без вести в результате сильных наводнений на индонезийском острове Ява.

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