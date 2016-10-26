В Житомире выпал первый снег (фото, видео)
В среду, 26 октября, в Житомире выпал первый снег.
С утра в городе шел дождь, который уже через несколько часов превратился в мокрый снег.
Славутич засыпало снегом (фото, видео)
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