Ураган "Сеймур" в Тихом океане усилился до третьей категории

Ураган "Сеймур", который сформировался в Тихом океане, усилился до третьей категории.

Ураган "Сеймур" / NASA

Об этом сообщает The Weather Channel.

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Ураган "Сеймур" достиг третьей категории и продолжает усиливаться.

Ожидается, что он будет набирать мощь до конца текущей недели. Все это время ураган будет находиться достаточно далеко от побережья, поэтому угрозы суше нет.

На данный момент "Сеймур" движется приблизительно в 1100 км от мексиканского штата Нижняя Калифорния.

Напомним, в Бенгальском заливе сформировался тропический циклон "Киант", который угрожает Индии, Мьянме и Бангладеш.