В Facebook запустили прямую трансляцию с борта МКС (видео)

Пользователи в Facebook могут в прямом эфире наблюдать за бортом Международной космической станции.

В Facebook запустили прямую трансляцию с борта МКС / Facebook, VirallUSA

Трансляцию запустило издание ViralUSA в режиме реального времени.

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На трансляции видно поверхность нашей планеты, а также часть космической станции.

В данный момент трансляцию смотрят более 280 тысяч человек. Запись в соцсети уже собрала более 2 миллионов "лайков" и больше 360 тысяч "репостов".