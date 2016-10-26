Славутич засыпало снегом (фото, видео)

13:35, 26 октября 2016
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Сегодня, 26 октября, в Славутиче (Киевская область) выпал первый снег.

В Славутиче выпал первый снег / Facebook, Aleksandr Moksunov
В Славутиче выпал первый снег / Facebook, Aleksandr Moksunov 

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видео снегопада.

В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге до +10° (карта)

По прогнозам синоптиков, сегодня снег ожидается и в столице. В Киеве температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный, до 7.2 м/с.

Первый_снег⛄❄❄❄❄❄

Фото опубликовано ТатьянаДурицкая (@tanya_duritskaya)

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