На украинских трассах сегодня пройдут дожди, завтра без осадков

Сегодня на автодорогах Украины ожидаются дожди, завтра без осадков. Теплее всего будет на западе - до +13°.

На украинских трассах сегодня пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдут дожди. Температура +3°… +8°. Завтра на этом маршруте температура до +7°, без осадков.

На трассе Киев - Ужгород пройдут дожди, температура в дороге +3° … +13°. В четверг на этом маршруте без осадков, температура до +12°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +6°, практически без осадков. Завтра на данном маршруте переменная облачность, температура до +5°.

В направлении Харькова местами пройдут дожди. Температура в дороге до +5°. 27 октября на этом направлении без осадков, температура +4°… +5°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня ожидаются осадки, +3° … +7°. По данному направлению в четверг переменная облачность, температура до +7°.

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