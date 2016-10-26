На украинских трассах сегодня пройдут дожди, завтра без осадков

13:00, 26 октября 2016
1466

Сегодня на автодорогах Украины ожидаются дожди, завтра без осадков. Теплее всего будет на западе - до +13°.

УНИАН
На украинских трассах сегодня пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдут дожди. Температура +3°… +8°. Завтра на этом маршруте температура до +7°, без осадков.

На трассе Киев - Ужгород пройдут дожди, температура в дороге +3° … +13°. В четверг на этом маршруте без осадков, температура до +12°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге до +10° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +6°, практически без осадков. Завтра на данном маршруте переменная облачность, температура до +5°.

В направлении Харькова местами пройдут дожди. Температура в дороге до +5°. 27 октября на этом направлении без осадков, температура +4°… +5°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня ожидаются осадки, +3° … +7°. По данному направлению в четверг переменная облачность, температура до +7°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек
В Сомали полмиллиона человек пострадали в результате наводнений В Сомали полмиллиона человек пострадали в результате наводнений
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Киеве сегодня солнечно, температура до +28° В Киеве сегодня солнечно, температура до +28°
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз) Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 34 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
47 %
761 мм
5.7 м/с
11 %
Лента новостей