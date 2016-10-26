На украинских трассах сегодня пройдут дожди, завтра без осадков
Сегодня на автодорогах Украины ожидаются дожди, завтра без осадков. Теплее всего будет на западе - до +13°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдут дожди. Температура +3°… +8°. Завтра на этом маршруте температура до +7°, без осадков.
На трассе Киев - Ужгород пройдут дожди, температура в дороге +3° … +13°. В четверг на этом маршруте без осадков, температура до +12°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге до +10° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +6°, практически без осадков. Завтра на данном маршруте переменная облачность, температура до +5°.
В направлении Харькова местами пройдут дожди. Температура в дороге до +5°. 27 октября на этом направлении без осадков, температура +4°… +5°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня ожидаются осадки, +3° … +7°. По данному направлению в четверг переменная облачность, температура до +7°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°