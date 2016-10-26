Тайфун "Хаима" нанес Китаю экономический ущерб в размере $700 миллионов
Тайфун "Хаима" нанес Китаю экономический ущерб в размере $702 миллиона.
Об этом сообщает NDTV со ссылкой на Xinhua.
В результате тайфуна "Хаима" в Китае пострадали 1,7 миллиона человек
Во время стихии эвакуировали около 114 тыс. жителей. Тайфун уничтожил почти 240 тыс. га сельскохозяйственных угодий, повредил 600 зданий.
Ранее также сообщалось, что в результате тайфуна "Хаима" в Гонконге погиб один человек и 12 получили ранения.
Напомним, супертайфун "Хаима" разрушил или повредил все дома в городе Тугегарао на Филиппинах.
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