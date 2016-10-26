В Бенгальском заливе сформировался тропический циклон "Киант", который угрожает Индии, Мьянме и Бангладеш.

Reuters

Об этом сообщает AccuWeather.

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По прогнозам метеорологов, в отдельных районах Индии уже в четверг, 27 октября, ожидаются сильные дожди. В пятницу и субботу на побережье страны обрушатся ветры со скоростью до 120 км/ч. Ожидается, что во время непогоды выпадет 75-125 мм осадков, что значительно увеличивает возможность наводнений.

Независимо от того, какую силу наберет циклон, сильные дожди пройдут также в Бангладеш и Мьянме.