В Японии зафиксировали более 230 повторных землетрясений за несколько дней

После землетрясения, которое произошло в Японии 21 октября, в префектуре Тоттори зафиксировано более 230 повторных афтершоковых подземных толчков.

Последствия землетрясения в Японии / Kyodo / via REUTERS

Об этом сообщило Главное метеорологическое управление Японии, передает "РИА Новости".

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В результате землетрясения магнитудой 6,6, которое произошло в западной японской провинции Тоттори, пострадал 21 человек. В префектуре было приостановлено движение скоростных поездов и движение на отдельных участках скоростных шоссе. По сообщениям очевидцев, толчки были настолько сильными, что было трудно удержаться на ногах.

Подземные толчки ощущались в 31 из 47 префектур Японии.