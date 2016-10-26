В Японии зафиксировали более 230 повторных землетрясений за несколько дней

10:36, 26 октября 2016
834

После землетрясения, которое произошло в Японии 21 октября, в префектуре Тоттори зафиксировано более 230 повторных афтершоковых подземных толчков.

Последствия землетрясения в Японии / Kyodo / via REUTERS
Последствия землетрясения в Японии / Kyodo / via REUTERS

Об этом сообщило Главное метеорологическое управление Японии, передает "РИА Новости".

У берегов Тайваня произошло землетрясение

В результате землетрясения магнитудой 6,6, которое произошло в западной японской провинции Тоттори, пострадал 21 человек. В префектуре было приостановлено движение скоростных поездов и движение на отдельных участках скоростных шоссе. По сообщениям очевидцев, толчки были настолько сильными, что было трудно удержаться на ногах.

Подземные толчки ощущались в 31 из 47 префектур Японии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек
Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +30° (карта)
В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина
Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз) Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 34 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
47 %
761 мм
5.7 м/с
11 %
Лента новостей