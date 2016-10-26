В Японии зафиксировали более 230 повторных землетрясений за несколько дней
После землетрясения, которое произошло в Японии 21 октября, в префектуре Тоттори зафиксировано более 230 повторных афтершоковых подземных толчков.
Об этом сообщило Главное метеорологическое управление Японии, передает "РИА Новости".
У берегов Тайваня произошло землетрясение
В результате землетрясения магнитудой 6,6, которое произошло в западной японской провинции Тоттори, пострадал 21 человек. В префектуре было приостановлено движение скоростных поездов и движение на отдельных участках скоростных шоссе. По сообщениям очевидцев, толчки были настолько сильными, что было трудно удержаться на ногах.
Подземные толчки ощущались в 31 из 47 префектур Японии.
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