В Украине объявили штормовое предупреждение на 26 октября
Сегодня, 26 октября, по всей территории Украины порывы ветра 15-20 м/с, в Донецкой области местами 25 м/с.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Киеве сегодня ожидается снег с дождем, днем до +3°
"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 26 октября по всей территории Украины порывы ветра 15-20 м/с, в Донецкой области местами 25 м/с.
26 октября по Киеву утром порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают граждан не ходить под раскидистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.
Напомним, 26 октября в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге днем до +10°.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+29°... +13°
-
Днепр+29°... +13°
-
Донецк+30°... +12°
-
Житомир+29°... +15°
-
Запорожье+30°... +15°
-
Ивано-Франковск+30°... +12°
-
Киев+29°... +14°
-
Кировоград+29°... +13°
-
Луганск+30°... +12°
-
Луцк+30°... +13°
-
Львов+27°... +13°
-
Николаев+31°... +14°
-
Одесса+29°... +14°
-
Полтава+29°... +14°
-
Ровно+30°... +13°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+29°... +12°
-
Тернополь+29°... +12°
-
Харьков+29°... +14°
-
Херсон+31°... +14°
-
Хмельницкий+29°... +13°
-
Черкассы+28°... +13°
-
Чернигов+29°... +12°
-
Черновцы+29°... +14°
Виргиния, США
+ 34 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +34 °
Влажность: 47 %
Давление: 761 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков: 11 %
Восход: 06:08
Закат 20:05
Фаза луны:
Лента новостей