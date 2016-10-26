В Украине объявили штормовое предупреждение на 26 октября

Сегодня, 26 октября, по всей территории Украины порывы ветра 15-20 м/с, в Донецкой области местами 25 м/с.

REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 26 октября по всей территории Украины порывы ветра 15-20 м/с, в Донецкой области местами 25 м/с.

26 октября по Киеву утром порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан не ходить под раскидистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.

Напомним, 26 октября в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге днем до +10°.