В Киеве сегодня ожидается снег с дождем, днем до +3°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 26 октября, в столице днем до +3°, ожидается снег с дождем.

В Киеве сегодня снег с дождем / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный, до 7.2 м/с.

Читайте также На автодорогах Украины сегодня без осадков, завтра пройдут дожди

Сегодня солнце в столице взошло в 07:39, а зайдет в 17:43.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге днем до +10°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.