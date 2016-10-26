В Киеве сегодня ожидается снег с дождем, днем до +3°

08:30, 26 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 26 октября, в столице днем до +3°, ожидается снег с дождем.

УНИАН
В Киеве сегодня снег с дождем / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный, до 7.2 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:39, а зайдет в 17:43.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге днем до +10°.

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