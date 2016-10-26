В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге до +10° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 26 октября в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге днем до +10°.
В столице сегодня снег с дождем, днем +3°. Ветер южный, до 7.2 м/с.
На автодорогах Украины сегодня без осадков, завтра пройдут дожди
Во Львове 26 октября без осадков, температура воздуха днем +9°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.
В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +9°. Ветер юго-восточный, до 7.0 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду дождь. Температура +3°. Ветер юго-восточный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +8°, ветер восточный и северо-восточный, до 6.4 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +5°, ветер восточный, умеренный.
В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.5 м/с.
В Днепре малооблачно. Температура воздуха +7°. Ветер восточный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +6°. Ветер восточный, до 9.5 м/с.
В Краматорске во среду без осадков, днем +6°. Ветер переменный, легкий.
В Киеве 26 октября ожидается снег
В Северодонецке солнечно, температура днем +4°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°