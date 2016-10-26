В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге до +10° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 26 октября в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге днем до +10°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег / kyiv.depo.ua

В столице сегодня снег с дождем, днем +3°. Ветер южный, до 7.2 м/с.

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Во Львове 26 октября без осадков, температура воздуха днем +9°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +9°. Ветер юго-восточный, до 7.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду дождь. Температура +3°. Ветер юго-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +8°, ветер восточный и северо-восточный, до 6.4 м/с.

На юге до +10° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +5°, ветер восточный, умеренный.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.5 м/с.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +7°. Ветер восточный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +6°. Ветер восточный, до 9.5 м/с.

В Краматорске во среду без осадков, днем +6°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке солнечно, температура днем +4°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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