В Киеве завтра ожидается снег с дождем, днем до +3°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 26 октября, в столице ожидается снег с дождем, температура воздуха днем +3°.

В Киеве завтра ожидается снег с дождем / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +1°.

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Ветер южный, до 7.0 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:39, а зайдет в 17:43.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине без осадков, на западе до +14°.

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