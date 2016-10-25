В Украине завтра местами пройдут дожди и снег, на западе до +14° (видеопрогноз)

18:30, 25 октября 2016
1807

Согласно данным Погода УНИАН, 26 октября в Украине без осадков, на западе до +14°.

УНИАН
Завтра на западе и севере Украины пройдут дожди / УНИАН

В Киеве завтра снег с дождем, ночью 0°, днем +3°. Ветер южный, до 7.0 м/с.

Во Львове 26 октября пройдет дождь, ночью +3°, днем +9°. Ветер переменный, слабый.

На автодорогах Украины сегодня без осадков, завтра пройдут дожди

В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +3°, днем +9°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

В Виннице в среду дождь. Температура ночью 0°, днем +3°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают пасмурную погоду. Температура ночью +4°, днем +9°, ветер восточный и юго-восточный, умеренный.

В Харькове в среду солнечно, температура ночью -4°, днем +4°. Ветер юго-восточный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают ясную погоду. Температура ночью -1°, днем +6°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.8 м/с.

В Симферополе малооблачно. Температура ночью 0°, днем +9°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью 0°, днем +5°. Ветер восточный, до 7.2 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -3°, днем +4°, ветер восточный, слабый.

В Северодонецке завтра ясно. Температура ночью -3°, днем +3°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.1 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек
В Сомали полмиллиона человек пострадали в результате наводнений В Сомали полмиллиона человек пострадали в результате наводнений
В Индии из-за сильных дождей погибли 11 человек В Индии из-за сильных дождей погибли 11 человек
В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +30° (карта)
В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз) Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 34 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
47 %
761 мм
5.7 м/с
11 %
Лента новостей