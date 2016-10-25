В Украине завтра местами пройдут дожди и снег, на западе до +14° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 26 октября в Украине без осадков, на западе до +14°.
В Киеве завтра снег с дождем, ночью 0°, днем +3°. Ветер южный, до 7.0 м/с.
Во Львове 26 октября пройдет дождь, ночью +3°, днем +9°. Ветер переменный, слабый.
На автодорогах Украины сегодня без осадков, завтра пройдут дожди
В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +3°, днем +9°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.
В Виннице в среду дождь. Температура ночью 0°, днем +3°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают пасмурную погоду. Температура ночью +4°, днем +9°, ветер восточный и юго-восточный, умеренный.
В Харькове в среду солнечно, температура ночью -4°, днем +4°. Ветер юго-восточный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают ясную погоду. Температура ночью -1°, днем +6°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.8 м/с.
В Симферополе малооблачно. Температура ночью 0°, днем +9°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью 0°, днем +5°. Ветер восточный, до 7.2 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -3°, днем +4°, ветер восточный, слабый.
В Северодонецке завтра ясно. Температура ночью -3°, днем +3°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°