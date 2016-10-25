В Украине завтра местами пройдут дожди и снег, на западе до +14° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 26 октября в Украине без осадков, на западе до +14°.

Завтра на западе и севере Украины пройдут дожди / УНИАН

В Киеве завтра снег с дождем, ночью 0°, днем +3°. Ветер южный, до 7.0 м/с.

Во Львове 26 октября пройдет дождь, ночью +3°, днем +9°. Ветер переменный, слабый.

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В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +3°, днем +9°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

В Виннице в среду дождь. Температура ночью 0°, днем +3°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают пасмурную погоду. Температура ночью +4°, днем +9°, ветер восточный и юго-восточный, умеренный.

В Харькове в среду солнечно, температура ночью -4°, днем +4°. Ветер юго-восточный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают ясную погоду. Температура ночью -1°, днем +6°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.8 м/с.

В Симферополе малооблачно. Температура ночью 0°, днем +9°. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью 0°, днем +5°. Ветер восточный, до 7.2 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -3°, днем +4°, ветер восточный, слабый.

В Северодонецке завтра ясно. Температура ночью -3°, днем +3°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.1 м/с.

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