Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у юго-восточного побережья острова Тайвань.

У берегов Тайваня произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщило Центральное метеорологическое бюро Тайваня, передает "РИА Новости".

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Подземные толчки были зафиксированы в 12:45 по местному времени в 30,6 км от восточной провинции Тайдун. Очаг залегал на глубине 19,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло в Японии 21 октября, пострадал 21 человек.