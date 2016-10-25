Тропический циклон "Сеймур" достиг силы урагана

14:56, 25 октября 2016
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Тропический циклон "Сеймур" в Тихом океане достиг силы урагана 2 категории.

Тропический циклон "Сеймур" достиг силы урагана / NASA
Тропический циклон "Сеймур" достиг силы урагана / NASA

Об этом сообщает The Weather Channel.

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На данный момент ураган находится в 500 км на юго-запад от мексикансокго штата Нижняя Калифорния. По прогнозам метеорологов, позже на этой неделе "Сеймур" усилится до урагана 3 категории.

В настоящее время ураган не представляет угрозы для суши.

Напомним, в результате урагана "Мэттью" в США погибли 43 человека, 26 из них - в Северной Каролине.

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