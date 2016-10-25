На автодорогах Украины сегодня без осадков, завтра пройдут дожди

Сегодня на украинских трассах без осадков, завтра практически по всем направлениям ожидается дожди. Теплее всего будет на западе - до +16°.

На автодорогах Украины сегодня без осадков / rutrassa.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +7°… +8°. Завтра на этом маршруте температура до +9°, местами пройдут дожди.

На трассе Киев - Ужгород в Закарпатской области ожидается дождь, температура в дороге +7° … +16°. В среду на этом маршруте ожидаются осадки, температура до +14°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +7°, небольшая облачность. Завтра на данном маршруте в Киевской области ожидается дождь, температура до +6°.

В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +7°. 26 октября на этом направлении практически без осадков, температура +3°… +5°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня облачно с прояснениями, +7° … +10°. По данному направлению в среду пройдут дожди, температура до +8°.

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