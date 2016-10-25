На автодорогах Украины сегодня без осадков, завтра пройдут дожди
Сегодня на украинских трассах без осадков, завтра практически по всем направлениям ожидается дожди. Теплее всего будет на западе - до +16°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +7°… +8°. Завтра на этом маршруте температура до +9°, местами пройдут дожди.
На трассе Киев - Ужгород в Закарпатской области ожидается дождь, температура в дороге +7° … +16°. В среду на этом маршруте ожидаются осадки, температура до +14°.
В Украине сегодня без осадков, на западе до +14° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +7°, небольшая облачность. Завтра на данном маршруте в Киевской области ожидается дождь, температура до +6°.
В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +7°. 26 октября на этом направлении практически без осадков, температура +3°… +5°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня облачно с прояснениями, +7° … +10°. По данному направлению в среду пройдут дожди, температура до +8°.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°