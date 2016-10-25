Супертайфун "Хаима" разрушил все дома в городе Тугегарао на Филиппинах

Супертайфун "Хаима", который на прошлой неделе обрушился на Филиппины, разрушил или повредил все дома в городе Тугегарао.

Последствия тайфуна "Хаима" / Reuters

Об этом сообщает The Weather Channel со ссылкой на местных чиновников.

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По данным администрации провинции Кагаян, вероятно, что 100% домов в Тугегарао были полностью или частично разрушены.

Из-за супертайфуна на Филиппинах временно эвакуировали почти 230 тыс. человек.

Стихия разрушила более 2 тыс. домов и повредила 12 тыс. Она нарушила дорожное сообщение и энергоснабжение во многих районах на севере страны, в том числе без электричества осталась вся провинция Кагаян.

Напомним, от воздействия тайфуна "Хаима" в Китае пострадали 1,69 миллиона человек.