Супертайфун "Хаима" разрушил все дома в городе Тугегарао на Филиппинах

12:10, 25 октября 2016
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Супертайфун "Хаима", который на прошлой неделе обрушился на Филиппины, разрушил или повредил все дома в городе Тугегарао.

Последствия тайфуна
Последствия тайфуна "Хаима" / Reuters

Об этом сообщает The Weather Channel со ссылкой на местных чиновников.

Тайфун "Сарика" нанес Китаю экономический ущерб в размере $800 миллионов

По данным администрации провинции Кагаян, вероятно, что 100% домов в Тугегарао были полностью или частично разрушены.

Из-за супертайфуна на Филиппинах временно эвакуировали почти 230 тыс. человек.

Стихия разрушила более 2 тыс. домов и повредила 12 тыс. Она нарушила дорожное сообщение и энергоснабжение во многих районах на севере страны, в том числе без электричества осталась вся провинция Кагаян.

Напомним, от воздействия тайфуна "Хаима" в Китае пострадали 1,69 миллиона человек.

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