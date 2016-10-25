Ливень затопил индонезийский город Бандунг, один человек погиб (видео)
В результате сильного дождя, который накрыл город Бандунг в Индонезии, погиб человек.
Об этом сообщает The Jakarta Post.
Из-за сильных дождей в Гондурасе погибли семь человек
Из-за большого количества осадков из берегов вышла река, потоки воды сметали с дорог автомобили.
Погиб человек, который пытался спасти своего друга. Мужчину унесло водой, позднее его тело обнаружили в овраге.
В настоящее время вода отступила.
Напомним, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, во Вьетнаме погиб 31 человек.
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