Ливень затопил индонезийский город Бандунг, один человек погиб (видео)

11:15, 25 октября 2016
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В результате сильного дождя, который накрыл город Бандунг в Индонезии, погиб человек.

Ливень затопил индонезийский город Бандунг / twitter.com @BNPB_Indonesia
Ливень затопил индонезийский город Бандунг / twitter.com @BNPB_Indonesia

Об этом сообщает The Jakarta Post.

Из-за сильных дождей в Гондурасе погибли семь человек

Из-за большого количества осадков из берегов вышла река, потоки воды сметали с дорог автомобили.

Погиб человек, который пытался спасти своего друга. Мужчину унесло водой, позднее его тело обнаружили в овраге.

В настоящее время вода отступила.

Напомним, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, во Вьетнаме погиб 31 человек.

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