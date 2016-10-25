Сегодня в Киеве ожидаются сильные порывы ветра

09:54, 25 октября 2016
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В Киеве до конца суток 25 октября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

dailymail.co.uk
В Киеве сегодня ожидается сильный втер / dailymail.co.uk

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

В Киеве 26 октября ожидается снег

Также, по данным синоптиков, в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха 5-7° тепла.

Напомним, во вторник, 25 октября, во многих регионах Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

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