Сегодня в Киеве ожидаются сильные порывы ветра

В Киеве до конца суток 25 октября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве сегодня ожидается сильный втер / dailymail.co.uk

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

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Также, по данным синоптиков, в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха 5-7° тепла.

Напомним, во вторник, 25 октября, во многих регионах Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.