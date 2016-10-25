В Украине объявили штормовое предупреждение

09:17, 25 октября 2016
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Во вторник, 25 октября, во многих регионах Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

фото: УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По прогнозам Укргидрометцентра, 25 октября в Харьковской, Луганской, Херсонской, Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с, в Донецкой области местами 25 м/с.

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По Киеву и области до конца суток 25 октября порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня на акватории Азовского, в северо-восточной части Черного моря и в портах порывы ветра 25-30 м/с.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

Напомним, во вторник, 25 октября, в Украине без осадков, на западе днем до +14°.

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