Сегодня днем в Киеве до +7°, без осадков

08:30, 25 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 25 октября в столице воздух прогреется до +7°, без осадков.

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер южный и юго-восточный, до 8.1 м/с.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе до +16°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:37, а зайдет в 17:45.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 октября, на западе Украины днем до +14°, без осадков

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