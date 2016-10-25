Сегодня днем в Киеве до +7°, без осадков
Согласно данным Погода УНИАН, 25 октября в столице воздух прогреется до +7°, без осадков.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер южный и юго-восточный, до 8.1 м/с.
На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе до +16°
Сегодня солнце в столице взошло в 07:37, а зайдет в 17:45.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 октября, на западе Украины днем до +14°, без осадков.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°
Виргиния, США
+ 34 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +34 °
Влажность: 47 %
Давление: 761 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков: 11 %
Восход: 06:08
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