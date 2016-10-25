В Украине сегодня без осадков, на западе до +14° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 октября, в Украине без осадков, на западе днем до +14°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня переменная облачность, днем +7°. Ветер южный и юго-восточный, до 8.1 м/с.

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Во Львове 25 октября без осадков, температура воздуха днем +14°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +9°. Ветер юго-восточный, до 7.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник без осадков. Температура +8°. Ветер юго-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +8°, ветер восточный и северо-восточный, до 6.4 м/с.

На западе до +14° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +3°, ветер восточный, умеренный.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +7°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.5 м/с.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +6°. Ветер восточный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +5°. Ветер восточный, до 9.5 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, днем +3°. Ветер переменный, легкий.

Читайте также На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе до +16°

В Северодонецке солнечно, температура днем +3°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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