Завтра в Киеве без осадков, температура днем до +7°

Согласно данным Погода УНИАН, 25 октября в столице без осадков, температура воздуха днем +7°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +4°.

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Ветер юго-восточный, до 7.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:37, а зайдет в 17:45.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 октября, в Украине без осадков, на западе до +14°.