В Украине завтра без осадков, на западе до +14° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 октября, в Украине без осадков, на западе до +14°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью +1°, днем +7°. Ветер юго-восточный, до 7.5 м/с.

Во Львове 25 октября переменная облачность, ночью +8°, днем +14°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

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В Луцке завтра облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8°, днем +11°. Ветер южный и юго-восточный, до 7.1 м/с.

В Виннице во вторник без осадков. Температура ночью +1°, днем +8°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью +4°, днем +7°, ветер восточный, свежий.

В Харькове во вторник солнечно, температура ночью -3°, днем +3°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают ясную погоду. Температура ночью -4°, днем +6°. Ветер восточный, до 5.8 м/с.

В Симферополе малооблачно. Температура ночью -1°, днем +7°. Ветер восточный и северо-восточный, свежий.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью 0°, днем +5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.7 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, температура ночью -1°, днем +3°, ветер восточный, слабый.

В Северодонецке завтра ясно. Температура ночью -2°, днем +4°. Ветер восточный, до 5.0 м/с.

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