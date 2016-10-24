В Украине завтра без осадков, на западе до +14° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 октября, в Украине без осадков, на западе до +14°.
В Киеве завтра без осадков, ночью +1°, днем +7°. Ветер юго-восточный, до 7.5 м/с.
Во Львове 25 октября переменная облачность, ночью +8°, днем +14°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.
Погода на неделю: в Украине похолодает, со среды во многих регионах пройдут дожди
В Луцке завтра облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8°, днем +11°. Ветер южный и юго-восточный, до 7.1 м/с.
В Виннице во вторник без осадков. Температура ночью +1°, днем +8°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью +4°, днем +7°, ветер восточный, свежий.
В Харькове во вторник солнечно, температура ночью -3°, днем +3°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают ясную погоду. Температура ночью -4°, днем +6°. Ветер восточный, до 5.8 м/с.
В Симферополе малооблачно. Температура ночью -1°, днем +7°. Ветер восточный и северо-восточный, свежий.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью 0°, днем +5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.7 м/с.
В Краматорске во вторник без осадков, температура ночью -1°, днем +3°, ветер восточный, слабый.
В Северодонецке завтра ясно. Температура ночью -2°, днем +4°. Ветер восточный, до 5.0 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+29°... +13°
-
Днепр+29°... +13°
-
Донецк+30°... +12°
-
Житомир+29°... +15°
-
Запорожье+30°... +15°
-
Ивано-Франковск+30°... +12°
-
Киев+29°... +14°
-
Кировоград+29°... +13°
-
Луганск+30°... +12°
-
Луцк+30°... +13°
-
Львов+27°... +13°
-
Николаев+31°... +14°
-
Одесса+29°... +14°
-
Полтава+29°... +14°
-
Ровно+30°... +13°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+29°... +12°
-
Тернополь+29°... +12°
-
Харьков+29°... +14°
-
Херсон+31°... +14°
-
Хмельницкий+29°... +13°
-
Черкассы+28°... +13°
-
Чернигов+29°... +12°
-
Черновцы+29°... +14°