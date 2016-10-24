В результате тайфуна "Хаима" в Китае пострадали 1,7 миллиона человек

16:01, 24 октября 2016
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От воздействия стихии, которая обрушилась 21 октября на Китай, пострадали 1,69 миллиона человек.

Тайфун
Тайфун "Хаима" в Китае / Reuters

Об этом сообщило управление Гражданской администрации провинции Гуандун, передает ТАСС.

Число жертв супертайфуна "Хаима" на Филиппинах увеличилось до 15

Тайфун разрушил 2749 жилых домов, уничтожил 178 тысяч га посевов. Стихия нанесла Китаю экономический ущерб в размере $517 миллионов.

Ранее также сообщалось, что в результате тайфуна "Хаима" в Гонконге погиб один человек и 12 получили ранения.

Напомним, тайфун "Сарика" нанес прямой экономический ущерб в размере $813 миллионов.

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