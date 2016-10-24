В Киеве 26 октября ожидается снег

15:00, 24 октября 2016
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В среду, 26 октября, в Киеве ожидается мокрый снег.

УНИАН
В Киеве 26 октября ожидается мокрый снег / УНИАН

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня днем в Киеве до +6°, без осадков

Согласно прогнозу синоптиков, днем 26 октября в столице ожидаются сильные осадки. Температура днем до +5°, ветер южный, 7-12 м/с.

Кроме того, в среду мокрый снег пройдет в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

В среду в Киеве пройдет мокрый снег / meteo.gov.ua
В среду в Киеве пройдет мокрый снег / meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что сегодня, 24 октября, во многих регионах Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Спасатели призывают граждан быть осторожными, особенно во время пребывания на улице.

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