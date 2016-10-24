В Киеве 26 октября ожидается снег
В среду, 26 октября, в Киеве ожидается мокрый снег.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Сегодня днем в Киеве до +6°, без осадков
Согласно прогнозу синоптиков, днем 26 октября в столице ожидаются сильные осадки. Температура днем до +5°, ветер южный, 7-12 м/с.
Кроме того, в среду мокрый снег пройдет в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.
Ранее сообщалось, что сегодня, 24 октября, во многих регионах Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Спасатели призывают граждан быть осторожными, особенно во время пребывания на улице.
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