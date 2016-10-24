Число жертв супертайфуна "Хаима" на Филиппинах увеличилось до 15

14:32, 24 октября 2016
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В результате супертайфуна "Хаима", который на прошлой неделе обрушился на Филиппины, погибли 15 человек. 

Последствия тайфуна
Последствия тайфуна "Хаима" / Reuters

Об этом сообщил исполнительный директор Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях Филиппин Рикардо Халад.

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"Число жертв может еще возрасти, так как губернатор провинции Кагаян Мануэль Мамба заявил в интервью радиостанции dzBB, что во время прохождения тайфуна (там) погибли (еще) четыре человека", - сообщает "РИА Новости" со ссылкой на GMA News.

Из-за супертайфуна на Филиппинах временно эвакуировали почти 230 тыс. человек, из которых почти 160 тыс. все еще не могут вернуться домой.

Стихия разрушила более 2 тыс. домов и повредила 12 тыс. Она нарушила дорожное сообщение и энергоснабжение во многих районах на севере страны, в том числе без электричества осталась вся провинция Кагаян.

Напомним, на юге Китая из-за тайфуна "Хаима" приостановили работу железнодорожного транспорта.

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